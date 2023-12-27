Крымская молодежь нарисовала картины к 65-летию освобождения Кубы

Картины и иллюстрации к 65-й годовщине со Дня освобождения Кубы представлены в Крымском государственном инженерно-педагогическом университете имени Ф.Я. Якубова, в экспозиции также фотографии и книги о Кубе. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК, председатель Крымской региональной организации Российского общества дружбы с Кубой Ирина Кивико.

Это очень важно, что молодежь не остается в стороне от политической жизни. Особенно это касается Кубы, которая более 60 лет страдает от бесчеловечной блокады со стороны США. Мы все говорим – нет блокаде Кубы! Я уверена, что наш голос будет услышан, — сказала Ирина Кивико.

По ее словам, все представленные на выставке картины и иллюстрации выполнены студентами кафедры изобразительного и декоративного искусства.

Она отметила, что активисты Российского общества дружбы с Кубой неоднократно участвовали в сборе средств для Кубы, проводили культурные мероприятия, в честь советско-кубинской дружбы была высажена аллея в Международном детском центре «Артек».

Приятно, что нашу эстафету подхватывает молодежь. Именно молодежи развивать и укреплять культурные и дружеские связи с кубинскими сверстниками. И первая выставка художественных работ свидетельствует о том, что эти беспокойные сердца бьются в унисон с сердцами кубинцев и всех сочувствующих людей во всем мире, — подчеркнула Ирина Кивико.

В рамках торжественного открытия выставки состоялось чтение стихотворений кубинского просветителя, поэта и журналиста Хосе Марти, прошли выступления музыкальных и танцевальных коллективов. В торжественной обстановке были награждены участники выставки.

Напомним, День освобождения Кубы ежегодно отмечается 1 января и является одним из самых значимых праздников Острова Свободы. 1 января 1959 года повстанческие войска, после более пятилетней вооруженной борьбы, вошли в Сантьяго и Гавану, 8 января в столицу торжественно прибыл Фидель Кастро.

Фото: «Крымская газета».