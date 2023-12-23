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ская молодежь работает в избирательных штабах в поддержку Владимира Путина

Крымская молодежь работает в избирательных штабах в поддержку Владимира Путина

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:40 23.12.2023

В Республике Крым открылся избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина. Волонтеры из крымских молодежных организаций помогают в сборе подписей в поддержку Владимира Путина.

Для меня большая честь принимать участие в сборе подписей в поддержку Владимира Владимировича Путина. Благодаря команде президента на регулярной основе в стране оказывается значимая помощь и поддержка молодёжи. Мы имеем возможность постоянно развиваться, путешествовать, работать, участвовать в масштабных всероссийских проектах. Моё участие в качестве волонтера в сборе подписей — это благодарность за то, что уже делается для нас. На пунктах сбора мы рассказываем заинтересованным, кто может принять участие в поддержке кандидата в президенты, как происходит сбор подписей, какие документы нужно предоставить, какие есть особенности при заполнении подписных листов, — говорит волонтёр Российских Студенческих Отрядов Карина Гаянова.

Крымская молодежь работает в избирательных штабах в поддержку Владимира Путина

Напомним, для регистрации в качестве кандидата в президенты Владимиру Путину необходимо до 31 января представить в ЦИК России 300 тысяч подписей. Выборы Президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

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Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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