Крымская молодежь завершила гуманитарную миссию в Курской области

Сводная группа добровольцев Молодёжного крыла Народного фронта из Воронежской области, Якутии и Крыма завершила гуманитарную миссию в Курске. С первых дней после атаки ВСУ, более двух месяцев 3 группы крымских студентов из КФУ им. В.И. Вернадского, КИПУ им. Февзи Якубова и Крымского колледжа радиоэлектроники помогали эвакуированным жителям курского приграничья и бойцам СВО.

Всего за два месяца участниками гуманитарной миссии стали волонтёры из более чем 30 регионов России. Ситуация в Курске показала, как наша молодёжь может объединяться и оперативно отвечать на вызовы. Ребята приезжают даже из самых далеких уголков — от Якутска до Донецка. Несмотря на расстояния, климатические условия и непростую работу, они всегда готовы быть там, где нужна помощь, — отмечает заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель Молодёжного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

Команда добровольцев работала сразу на нескольких курских складах – вещевом, продуктовом и «Всё для Победы!». Только за последние две недели ребята распредели более 4 тысяч предметов одежды для жителей пунктов временного размещения, подготовили и отправили в специальный пансионат 150 зимних курток, а также сами доставили в Железногорск 500 пар джинсов.

Волонтёры сформировали и отправили бойцам 843 БПЛА разных типов и более 4500 единиц другой помощи: зимнюю форму, кровати, медикаменты, тепловизоры, приборы ночного видения, генераторы, маскировочные сети и другие расходные материалы. Отдельная группа добровольцев прошила 187 БПЛА. Крымские волонтеры особенно активно помогали бойцам из крымских подразделений в передаче авто и лодок.

Две недели в Курской области пролетели как один день, наполненный эмоциями и важными делами. За это время я участвовал в сортировке гуманитарной помощи, стараясь сделать так, чтобы каждый нуждающийся получил все необходимое. Собирал прицепы, обеспечивая бесперебойную доставку помощи тем, кто в ней нуждается. Видеть, как люди радуются помощи, как они становятся сильнее и надежнее, заряжает позитивом и дает силы двигаться вперед. Курская область впечатлила своей историей, своей силой духа. Это вдохновляет и заставляет по-новому оценить свою жизнь, — отмечает крымчанин Константин Дятлов.

Каждый день волонтёры гуммиссии Молодёжного крыла Народного фронта работали в курском военном госпитале. Ребята разгружали гуманитарную помощь, поступающую для раненых бойцов, а также помогали готовить медицинские палаты.

Сводная группа Молодёжного крыла Народного фронта из разных регионов работает в Курской области с 8 августа.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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