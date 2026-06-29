Крымская Оленёвка — в топе дорогостоящих направлений для поездок в июле

Июль — популярный месяц для летнего отпуска. Неудивительно, что июльские цены на отдых — несколько выше, чем в мае и июне. Где же проживание стоит дороже всего? Как ни странно — это не обязательно черноморские курорты, хотя они тоже популярны и стоят немало.
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ самые дорогостоящие направления для отдыха в июле 2026 года. На первом месте Архыз, где средняя цена ночи проживания — 10190 рублей. На втором месте Осташков, а на третьем Зеленоградск в Калининградской области (10083 р. и 9304 р. за июльскую ночь в среднем соответственно).
Самые дорогостоящие направления для поездок в июле:
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