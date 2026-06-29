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Крымская Оленёвка — в топе дорогостоящих направлений для поездок в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 12:02 29.06.2026

Июль — популярный месяц для летнего отпуска. Неудивительно, что июльские цены на отдых — несколько выше, чем в мае и июне.  Где же проживание стоит дороже всего? Как ни странно — это не обязательно черноморские курорты, хотя они тоже популярны и стоят немало.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  самые дорогостоящие направления для отдыха в июле 2026 года. На первом месте Архыз, где средняя цена ночи проживания — 10190 рублей.  На втором месте Осташков,  а на третьем Зеленоградск в Калининградской области   (10083 р. и 9304 р. за июльскую ночь в среднем соответственно).

Самые дорогостоящие направления для поездок в июле:

  1. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 10190 р. / 3 ночи*
  2. Осташков, Тверская  область ―10083 р. / 4 ночи
  3. Зеленоградск, Калининградская область ― 9304 р. / 6 ночей
  4. Суздаль, Владимирская область ― 9170 р. / 2 ночи
  5. Майкоп, Адыгея ― 8699 р. / 4 ночи
  6. Дубовка, Волгоградская  область ―7672 р. / 2 ночи
  7. Оленевка, Крым ― 7608 р. / 5 ночей
  8. Бжид, Краснодарский край ― 7526 р. /7 ночей
  9. Пионерский, Калининградская область ― 7461 р. / 7 ночей
  10. Каменномостский, Адыгея ― 7276 р. / 4 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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