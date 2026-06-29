Крымская Оленёвка — в топе дорогостоящих направлений для поездок в июле

Июль — популярный месяц для летнего отпуска. Неудивительно, что июльские цены на отдых — несколько выше, чем в мае и июне. Где же проживание стоит дороже всего? Как ни странно — это не обязательно черноморские курорты, хотя они тоже популярны и стоят немало.