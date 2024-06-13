Крымская опытная станция поздравляет свой 100-летний юбилей

Крымская опытная станция отмечает свой 100-летний юбилей. Врио министра сельского хозяйства Республики Крым поздравила ветеранов и вручила награды заслуженным работникам станции.

Хочу поздравить ветеранов и сотрудников института с юбилеем. 100 лет назад, 10 июня 1924 года, состоялось открытие областной опытной станции по полеводству в центре Крымской степи. Это положило начало истории аграрной науки в наиболее засушливой зоне Крымского полуострова. Основателем и первым руководителем Опытной станции был профессор-почвовед Николай Николаевич Клепинин. Сегодня дело Н.Н. Клепинина и его последователей достойно приумножают ученые ФГБУН «НИИСХ Крыма», углубляя разработки по основным направлениям исследований и продолжая служение аграрной науке, — цитирует пресс-служба врио министра.