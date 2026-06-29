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Крымская «перезагрузка» бойцов признана успешным примером системной реабилитации после ранений
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Крымская «перезагрузка» бойцов признана успешным примером системной реабилитации после ранений

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:56 29.06.2026

Об эффективности реализации проекта реабилитации рассказали в работе съезда партии “Единая Россия”, проходившем в Москве.

Мы с Народным фронтом ведем программу “Перезагрузка”. Это реабилитация бойцов, которые получили тяжелые ранения в ходе СВО. Мы помогаем им с документами, с качественным протезированием. Наш Президент четко и ясно сказал, что мы должны сделать все, чтобы наши ветераны максимально органично и быстро социализировались, чтобы они если нужно получали лучшее протезирование и медицинскую помощь. И мы ведем работу уже четвертый год в этом направлении, без перерыва, не жалея сил, – отметила член Центрального штаба Народного фронта, военный корреспондент Ирина Куксенкова.

С 2022 года на базах нашего лагеря в Тульской области и Крыму организаторы помогли в лечении, протезировании, оформлении документов и экспертиз более чем 2 000 ветеранов СВО.  Команда проекта работает над восстановлением парней, решает их медицинские и гражданские вопросы. Сотрудники, медсестры и врачи крымских санаториев с большим профессионализмом и любовью помогают восстанавливаться ребятам.

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Бойцам постарались придать им сил не только физических, но и душевных, вернуть веру в свои возможности, в то, что жить дальше можно и нужно. И даже перенеся тяжелое ранение, можно найти свой дальнейший путь.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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