Крымская полиция подводит итоги борьбы с наркопреступностью в 2023 году

В текущем году по фактам незаконного оборота наркотиков на территории Республики Крым возбуждено 2190 уголовных дел, каждое второе из которых за сбыт наркотических средств.
Раскрыто 640 тяжких и особо тяжких наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято более 140 кг наркотических средств и психотропных веществ. Благодаря действиям сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков удалось предотвратить поступление в незаконный оборот около 50 тысяч среднеразовых доз наркотических средств синтетического происхождения. К уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечено более 1,3 тысячи лиц, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.
Раскрыто 125 преступлений совершённых в организованных формах, в их числе 10 было совершено в составе организованных групп и 2 – преступным сообществом.
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С тегами: МВД России в Крыму