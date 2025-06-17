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Крымская программа реабилитации после СВО получила признание ведущих экспертов страны
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Крымская программа реабилитации после СВО получила признание ведущих экспертов страны

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:12 17.06.2025

ФГАУО ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» получил диплом в специальной номинации «Здоровье СВОих» конкурса «Память поколений», который прошёл в рамках Всероссийского форума «Здравница-2025» в Сколково.

Крымский федеральный университет принял участие во Всероссийском форуме «Здравница-2025» в составе объединенной делегации Республики Крым по приглашению министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия.

Жюри конкурса отметило программу реабилитации пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством, разработанную специалистами Научно-клинического центра «Технологии здоровья и реабилитации» КФУ. Программа реабилитации включает в себя методы реабилитации с применением стандартных протоколов физиотерапии, природных лечебных факторов, лечебной физкультуры, а также высокотехнологических методов нейрореабилитации с целью снижения выраженности симптомов ПТСР.

Учёные также представили разработанные технологии на проектных сессиях. Так, доклад доцента Дениса Хусаинова признали лучшим в секции «Инновационные технологии реабилитации».

По словам директора Научно-клинического центра «Технологии здоровья и реабилитации» КФУ им. В. И. Вернадского Елены Бирюковой, награду вручил учёный-медик, ведущий специалист в области медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, академик Александр Разумов. Он отметил научную стройность разработанной программы. Также академик посетил единый крымский стенд, где учёные представили последние разработки центра в сфере санаторно-курортного лечения, здорового долголетия и персонифицированной медицины.

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Кроме того, в рамках форума на территории парка «Патриот» состоялся круглый стол на тему «СВОи и НАШИ: участники СВО и врачи о значимости санаторно-курортного лечения в восстановлении боеспособности, медицинской и социально-психологической реабилитации и адаптации в обществе».

Участие в круглом столе приняли представители Минобороны России, Министерства здравоохранения Московской области, фонда «Защитники Отечества», академик Александр Разумов, заместитель министра курортов и туризма РК Сергей Гулюк. Участники обсудили реабилитацию участников СВО, в том числе на базе крымских здравниц.

Всероссийский форум «Здравница-2025» объединил 6,5 тысяч участников, 140 компаний и представителей ведущих здравниц страны. Мероприятие организовано Национальной Курортной Ассоциацией при поддержке Минздрава РФ, Совета Федерации, Госдумы и Минобороны России.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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