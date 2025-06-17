Крымская программа реабилитации после СВО получила признание ведущих экспертов страны

Кроме того, в рамках форума на территории парка «Патриот» состоялся круглый стол на тему «СВОи и НАШИ: участники СВО и врачи о значимости санаторно-курортного лечения в восстановлении боеспособности, медицинской и социально-психологической реабилитации и адаптации в обществе».

Участие в круглом столе приняли представители Минобороны России, Министерства здравоохранения Московской области, фонда «Защитники Отечества», академик Александр Разумов, заместитель министра курортов и туризма РК Сергей Гулюк. Участники обсудили реабилитацию участников СВО, в том числе на базе крымских здравниц.

Всероссийский форум «Здравница-2025» объединил 6,5 тысяч участников, 140 компаний и представителей ведущих здравниц страны. Мероприятие организовано Национальной Курортной Ассоциацией при поддержке Минздрава РФ, Совета Федерации, Госдумы и Минобороны России.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК