Крымская школьница Алиса Толмачева получила грант на форуме «иВолга» за проект о ГТО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:28 13.11.2025

Учащаяся МБОУ «Симферопольская академическая гимназия» Алиса Толмачева стала победителем Росмолодёжь Гранты в рамках XIII Молодежного форума Приволжского федерального округа «иВолга», который прошел в июле в Самаре и собрал более 2000 участников из 80 регионов России и 9 стран мира. Социальный проект «Нормы ГТО – Олимпийские игры для каждого» был удостоен финансовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи в размере 289 тысяч рублей, что позволило реализовать инициативу на базе образовательного учреждения с привлечением широкого круга участников.

Проект направлен на популяризацию нормативов ГТО и спорта среди школьников города Симферополя через специализированную подготовку к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках инициативы планируется организация регулярных тренировок, проведение мастер-классов с приглашенными спортсменами и тренерами, а также использование закупленного на грантовые средства спортивного оборудования, включая электронный тир для отработки навыков стрельбы из пневматической винтовки. Особое внимание уделяется созданию комфортной среды для детей, не занимающихся в спортивных секциях, но желающих улучшить свою физическую форму.

Алиса Толмачева, являющаяся мастером спорта России по пулевой стрельбе и обладателем пяти золотых знаков ГТО, обладает необходимым практическим опытом для реализации заявленной инициативы. Проект успешно стартовал с проведения обучающего тренинга «Всё о ГТО», в рамках которого участникам были разъяснены основные аспекты комплекса и представлена дальнейшая программа мероприятий.

Развитие инициативы соответствует задачам, обозначенным в стратегии развития молодежной политики до 2030 года, и направлено на преодоление тенденции к снижению физической активности среди учащихся.

источник: по информации пресс-службы Минобразования РК

