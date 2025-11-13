Крымская школьница Алиса Толмачева получила грант на форуме «иВолга» за проект о ГТО

Проект направлен на популяризацию нормативов ГТО и спорта среди школьников города Симферополя через специализированную подготовку к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках инициативы планируется организация регулярных тренировок, проведение мастер-классов с приглашенными спортсменами и тренерами, а также использование закупленного на грантовые средства спортивного оборудования, включая электронный тир для отработки навыков стрельбы из пневматической винтовки. Особое внимание уделяется созданию комфортной среды для детей, не занимающихся в спортивных секциях, но желающих улучшить свою физическую форму.

Алиса Толмачева, являющаяся мастером спорта России по пулевой стрельбе и обладателем пяти золотых знаков ГТО, обладает необходимым практическим опытом для реализации заявленной инициативы. Проект успешно стартовал с проведения обучающего тренинга «Всё о ГТО», в рамках которого участникам были разъяснены основные аспекты комплекса и представлена дальнейшая программа мероприятий.

Развитие инициативы соответствует задачам, обозначенным в стратегии развития молодежной политики до 2030 года, и направлено на преодоление тенденции к снижению физической активности среди учащихся.

источник: по информации пресс-службы Минобразования РК