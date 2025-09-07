Крымская студентка Алина Вайман — в числе лучших вожатых России

Алина Вайман получила нагрудный знак «Лучший вожатый России». Она работает вожатой во Всероссийском детском центре «Алые паруса» и представляет Крымское региональное отделение Российских студенческих отрядов.

Конкурс «Лучший вожатый России» впервые прошёл этим летом. Его организовал Российский детско-юношеский центр в Год детского отдыха. На первом этапе участники представляли портфолио и видеовизитку, а также проходили собеседование.

В сентябре жюри выбрало шесть лучших представителей федеральных детских центров, в их числе представитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов – вожатая ВДЦ «Алые паруса» – Алина Вайман.

Я всегда хотела связать свою жизнь с педагогикой, поэтому в университете учусь на химика и планирую в дальнейшем работать в школе. Когда я услышала, что в студенческих отрядах Республики Крым есть возможность поработать вожатым, сразу же решила вступить в отряд, прошла профессиональное обучение и отправилась на работу в ВДЦ «Алые паруса». В центре я работаю второй год подряд и очень рада, что могу дарить детям радость! Быть вожатым это не только большая ответственность, но и невероятный опыт. Я рада, что смогла получить нагрудный знак: для меня это ценная награда за мою работу и усилия, – делится впечатлениями Алина Вайман, представитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

В Крымском региональном отделении Российских студенческих отрядов гордятся своими вожатыми, которые работой доказывают, что труд крут, а также вносят свой вклад в оздоровление и развитие детей.

Студенческие отряды Республики Крым уже не первый год сотрудничают с Всероссийским детским центром «Алые паруса», где наши вожатые становятся настоящими наставниками для детей, помогая создавать уникальные условия также для детей с ограниченными возможностям здоровья. Совместная работа вожатых помогает им развивать педагогические навыки, учиться организовывать интересные мероприятия и создавать атмосферу, способствующую гармоничному развитию каждого ребёнка. Мы уверены, что благодаря нашим вожатым и их настоящей любви к делу, мы вместе формируем будущее нашей страны, – рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

0 0 голоса Оцените материал

Просмотры: 11