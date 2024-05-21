Крымская студентка станет участников запуска ракеты с космодрома Байконур

В год 65-летия студенческих отрядов с космодрома Байконур стартует ракета-носитель «Союз 2.1а», на корпусе которой будет размещена символика юбилейного года Российских студенческих отрядов (РСО). На борту транспортного грузового корабля

«Прогресс МС-27» будет находиться флаг юбилейного года РСО, который отправится на Международную космическую станцию (МКС). Старт ракеты запланирован на 30 мая.

Российские студенческие отряды при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» провели просветительский проект, целью которого было предоставить возможность участия в запуске ракеты с Байконура. В результате отбора среди участников движения, одной из финалисток стала Елена Казначеева, студентка Крымского инженерно-педагогического университета и специалист регионального штаба студенческих отрядов Республики Крым.

Участники движения Российских студенческих отрядов на протяжении всей истории работают на знаковых для страны объектах. Космическая отрасль не стала исключением. Более 6 тысяч молодых людей принимали участие в строительстве космодромов “Восточный” и “Плесецк”. Для студентов это уникальная возможность внести свой вклад в историю нашей страны. Кроме того, многие ребята смогли и свою дальнейшую карьеру связать с этой отраслью и сегодня продолжают работать на предприятиях “Роскосмоса” , уже в числе штатных сотрудников. Просветительской проект, запущенный РСО совместно с “Роскосмосом” даст возможность нашим ребятам “дотянуться до звезд” и своими глазами увидеть запуск ракеты-носителя в космос, — прокомментировал Михаил Киселёв, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике, Председатель Правления Российских студенческих отрядов.

В День космонавтики, 12 апреля, Российские студенческие отряды при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» объявили о старте просветительского проекта, финалисты которого получили право участия в поездке на пуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с космодрома Байконур. На участие в проекте претендовали действующие участники и ветераны движения студенческих отрядов, представители трудовых отрядов подростков, участники студенческих строек «Восточный» и «Поморье», участники Белорусских студенческих отрядов, принимавших участие в студенческой стройке «Космодром «Восточный», кандидаты, подавшие заявку на сайте трудкрут.com. По итогам отбора было определено 15 победителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Нижегородской, Новосибирской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Вологодской, Омской областей, Пермского края, Республики Крым и Удмуртии.

Для меня большая честь представлять Крым на таком значимом событии. Участие в запуске ракеты с Байконура – это не только уникальная возможность увидеть величие космической отрасли нашей страны изнутри, но и вдохновляющий опыт, который я смогу передать своим товарищам и будущим поколениям. Российские студенческие отряды всегда были и остаются символом молодёжного энтузиазма и вклада в развитие нашей страны, – поделилась впечатлениями Елена Казначеева, специалист Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Наблюдать за запуском ракеты-носителя сможет любой желающий в режиме реального времени в официальной группе РСО – https://vk.com/rso_official или на сайте Роскосмоса https://roscosmos.ru/online Госкорпорация «Роскосмос» является стратегическим партнером юбилейного года Российских студенческих отрядов. Партнером проекта выступает федеральное

государственное бюджетное учреждение «Центр содействия молодым специалистам». Организация поездки на Байконур стала возможна благодаря партнерству с программой «Больше, чем работа».

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»