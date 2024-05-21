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ская студентка станет участников запуска ракеты с космодрома Байконур

Крымская студентка станет участников запуска ракеты с космодрома Байконур

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:48 21.05.2024

В год 65-летия студенческих отрядов с космодрома Байконур стартует ракета-носитель «Союз 2.1а», на корпусе которой будет размещена символика юбилейного года Российских студенческих отрядов (РСО). На борту транспортного грузового корабля
«Прогресс МС-27» будет находиться флаг юбилейного года РСО, который отправится на Международную космическую станцию (МКС). Старт ракеты запланирован на 30 мая.

Крымская студентка станет участников запуска ракеты с космодрома Байконур

Российские студенческие отряды при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» провели просветительский проект, целью которого было предоставить возможность участия в запуске ракеты с Байконура. В результате отбора среди участников движения, одной из финалисток стала Елена Казначеева, студентка Крымского инженерно-педагогического университета и специалист регионального штаба студенческих отрядов Республики Крым.

Участники движения Российских студенческих отрядов на протяжении всей истории работают на знаковых для страны объектах. Космическая отрасль не стала исключением. Более 6 тысяч молодых людей принимали участие в строительстве космодромов “Восточный” и “Плесецк”. Для студентов это уникальная возможность внести свой вклад в историю нашей страны. Кроме того, многие ребята смогли и свою дальнейшую карьеру связать с этой отраслью и сегодня продолжают работать на предприятиях “Роскосмоса” , уже в числе штатных сотрудников. Просветительской проект, запущенный РСО совместно с “Роскосмосом” даст возможность нашим ребятам “дотянуться до звезд” и своими глазами увидеть запуск ракеты-носителя в космос, — прокомментировал Михаил Киселёв, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике, Председатель Правления Российских студенческих отрядов.

В День космонавтики, 12 апреля, Российские студенческие отряды при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» объявили о старте просветительского проекта, финалисты которого получили право участия в поездке на пуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с космодрома Байконур. На участие в проекте претендовали действующие участники и ветераны движения студенческих отрядов, представители трудовых отрядов подростков, участники студенческих строек «Восточный» и «Поморье», участники Белорусских студенческих отрядов, принимавших участие в студенческой стройке «Космодром «Восточный», кандидаты, подавшие заявку на сайте трудкрут.com. По итогам отбора было определено 15 победителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Нижегородской, Новосибирской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Вологодской, Омской областей, Пермского края, Республики Крым и Удмуртии.

Для меня большая честь представлять Крым на таком значимом событии. Участие в запуске ракеты с Байконура – это не только уникальная возможность увидеть величие космической отрасли нашей страны изнутри, но и вдохновляющий опыт, который я смогу передать своим товарищам и будущим поколениям. Российские студенческие отряды всегда были и остаются символом молодёжного энтузиазма и вклада в развитие нашей страны, – поделилась впечатлениями Елена Казначеева, специалист Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Наблюдать за запуском ракеты-носителя сможет любой желающий в режиме реального времени в официальной группе РСО – https://vk.com/rso_official или на сайте Роскосмоса https://roscosmos.ru/online Госкорпорация «Роскосмос» является стратегическим партнером юбилейного года Российских студенческих отрядов. Партнером проекта выступает федеральное
государственное бюджетное учреждение «Центр содействия молодым специалистам». Организация поездки на Байконур стала возможна благодаря партнерству с программой «Больше, чем работа».

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Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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