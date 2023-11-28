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ская студентка — участница Всероссийского совещания в сфере трудоустройства несовершеннолетних

Крымская студентка — участница Всероссийского совещания в сфере трудоустройства несовершеннолетних

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:40 28.11.2023

24-26 ноября, на базе гостиницы «Атлантика» прошел Всероссийский митап кураторов Трудовых отрядов подростков «Будь в ТОПе!». Участники мероприятия – представители Российских студенческих отрядов (далее РСО), курирующие направление трудовых отрядов подростков в своих регионах. В рамках этого мероприятия прошло Всероссийское семинар-совещание в сфере трудоустройства несовершеннолетних в летний период времени. На котором присутствовала куратор трудовых отрядов подростков Республики Крым.

На площадке семинара кураторы трудовых отрядов подростков РСО из 14 субъектов Российской Федерации смогли обменяться опытом трудоустройства, выстраиванием системы наставничества, а также получить новый знания. Митап кураторов трудовых отрядов подростков послужит площадкой для формирования и систематизации планов по развитию направления в субъектах Российской Федерации.

Участие во Всероссийском митапе кураторов Трудовых отрядов подростков было просто невероятным опытом! Обмен опытом, обсуждение системы наставничества и новые знания в сфере трудоустройства несовершеннолетних в летний период – всё это ценно для развития трудовых отрядов подростков в Крыму. Благодаря таким мероприятиям, мы сможем эффективнее формировать и систематизировать планы развития в нашем регионе.

Развитие трудового воспитания подростков имеет огромное значение для их полноценного социального и профессионального развития. Вовлечение подростков в творческую, социальную и добровольческую деятельность позволит развить подрастающему поколению их лидерский навыки, подготовит к осознанному выбору будущей профессии, воспитание чувства сопричастности к обществу, – говорит участница форума и боец студенческого педагогического отряда «Фурия» Карина Гаянова. 

Крымская студентка - участница Всероссийского совещания в сфере трудоустройства несовершеннолетних Крымская студентка - участница Всероссийского совещания в сфере трудоустройства несовершеннолетних Крымская студентка - участница Всероссийского совещания в сфере трудоустройства несовершеннолетних Крымская студентка - участница Всероссийского совещания в сфере трудоустройства несовершеннолетних

Программа митапа включала в себя работу в малых группах, теоретическую часть в интерактивном формате, а также практическую часть. Проект реализуется при поддержке Росмолодежь.Гранты, Российских студенческих отрядов.

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Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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