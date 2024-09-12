Крымская таможня: в зону СВО отправлены турельные установки

Должностные лица Крымской таможни продолжают оказывать помощь нашим Защитникам.

В этот раз на собранные средства сотрудники таможни закупили турельные установки. Являясь надежной опорой для крупнокалиберных пулеметов типа КОРД, УТЁС, ДШК турельные установки помогают успешно противостоять БЭКам-камикадзе противника в ближнем бою. Турельные установки несут дежурство на береговых батареях, кораблях и катерах Черноморского флота, на страже Крымского моста с 2024 года. Сегодня Черноморский флот Российской Федерации пополнился еще двумя такими установками. Представитель одной из бригад Черноморского флота с позывным Большой поблагодарил крымских таможенников за помощь фронту, — сообщила пресс-секретарь Крымской таможни.