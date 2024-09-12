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Крымская таможня: в зону СВО отправлены турельные установки

Крымская таможня: в зону СВО отправлены турельные установки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:10 12.09.2024

Должностные лица Крымской таможни продолжают оказывать помощь нашим Защитникам.

В этот раз на собранные средства сотрудники таможни закупили турельные установки.  Являясь надежной опорой для  крупнокалиберных пулеметов типа КОРД, УТЁС, ДШК турельные установки помогают  успешно противостоять  БЭКам-камикадзе противника  в ближнем бою. Турельные установки  несут дежурство на береговых батареях, кораблях и катерах Черноморского флота, на страже Крымского моста с 2024 года.   Сегодня Черноморский флот Российской Федерации  пополнился еще двумя такими установками.  Представитель одной из бригад Черноморского флота с позывным Большой поблагодарил крымских таможенников за  помощь фронту, — сообщила пресс-секретарь Крымской таможни. 

Крымская таможня: в зону СВО отправлены турельные установки Крымская таможня: в зону СВО отправлены турельные установки Крымская таможня: в зону СВО отправлены турельные установки Крымская таможня: в зону СВО отправлены турельные установки

 

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