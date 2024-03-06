«Крымская весна в Херсонесе»: музей-заповедник приглашает на праздник

17 марта с 10:00 до 13:00 в музее-заповеднике состоится мероприятие в честь 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Праздник организован совместно с Фондом «Моя история», Крымской митрополией и Севастопольским благочинием. Бесплатные мастер-классы, концертная программа для детей и взрослых, благотворительная ярмарка, тематические экскурсии, арт-аллея и многое другое ждет участников праздника в Херсонесе.

С самого утра в Византийском дворике будет работать благотворительная ярмарка блинов «Угощай и радуйся», представленная воспитанниками воскресных школ города-героя. Для детей и взрослых будут организованы мастер-классы по изготовлению керамических брошей, мозаики, браслетов, непромокаемых сумок и значков из переработанной пластмассы. Все желающие также научатся декорировать и расписывать имбирные пряники, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

17 марта участники праздника в Херсонесе смогут принять участие в акции «Письмо солдату»: написать бойцам теплые строки и сказать, как они гордятся ими, как любят своих защитников и как ждут их домой. И малышам, и ребятам постарше понравится арт-аллея «Творим историю вместе» на центральной улице, где их пригласят раскрасить тематические рисунки.

В 10:00, 13:00 и 15:00 в музее-заповеднике пройдут тематические экскурсии «Херсонес. Ахтиар. Севастополь», посвященные 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Посетители узнают об уникальных памятниках Херсонеса, о подвигах жителей древнего города, об основании и этапах развития музея на этой территории, а также о том, что его ждет в ближайшем будущем. Стоимость билета на экскурсию – 600 рублей для взрослых и 300 рублей для детей. Чтобы принять в ней участие, необходимо до 16 марта записаться по телефону +7 918 059-82-11 (можно через Telegram или WhatsАpp).

17 марта с 10:00 в шатре в Саду миниатюр Херсонеса Таврического состоится детская развлекательная программа «Весна идет с блинами», посвященная Масленице и проводам зимы. Народные игры и забавы, исторический квиз и роспись имбирных пряников порадуют юных посетителей музея-заповедника и подарят им яркие эмоции.

В Византийском дворике гостей будет ждать праздничная концертная программа «Соединяем берега». С 10:00 до 11:00 выступят юные артисты ансамбля народной песни и танца «Забава» Балаклавского дома детского и юношеского творчества, а с 11:00 до 13:00 ‒ ансамбли «Русь» и «Играй, гармонь!».

Чтобы принять участие в празднике «Крымская весна в Херсонесе», необходимо приобрести билеты в музей-заповедник! Напоминаем, что для жителей Севастополя проход на территорию учреждения культуры является бесплатным (при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих наличие постоянной или временной регистрации в городе-герое).

Приходите в музей-заповедник 17 марта и отпразднуйте юбилей Крымской весны в Херсонесе!

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»