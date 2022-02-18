О том, что крымские аграрии начали сев ранних яровых культур под урожай 2022 года, сообщила врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

Посевная кампания ранних зерновых в этом году пройдёт на площади 79 тысяч гектаров. Сеять начали яровые пшеницу, ячмень, а также кориандр. Сев ранних яровых культур на зерно стартовал в Красноперекопском и Кировском районах: засеяно 410 гектаров. Первые 2640 гектаров засеяны кориандром в хозяйствах Джанкойского, Кировского, Красноперекопского, Ленинского и Первомайского районов, — цитирует пресс-служба врио министра.

По словам Алиме Зарединовой, крымские предприятия достойно подготовились к посевной кампании: в семенах и минеральных удобрениях дефицита нет, техника готова к весенним полевых работам. Напомним, под урожай 2022 года посеяно 542 тысячи гектаров озимых культур, получено 100% всходов. В среднем по Крыму более 87 % всходов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Лучшие всходы получены в Симферопольском, Бахчисарайском, Черноморском, Кировском районах.