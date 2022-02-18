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Крымские аграрии начали сев ранних яровых культур под урожай 2022 года
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Крымские аграрии начали сев ранних яровых культур под урожай 2022 года

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 19:59 18.02.2022

О том, что крымские аграрии начали сев ранних яровых культур под урожай 2022 года, сообщила врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

Посевная кампания ранних зерновых в этом году пройдёт на площади 79 тысяч гектаров. Сеять начали яровые пшеницу, ячмень, а также кориандр. Сев ранних яровых культур на зерно стартовал в Красноперекопском и Кировском районах: засеяно 410 гектаров. Первые 2640 гектаров засеяны кориандром в хозяйствах Джанкойского, Кировского, Красноперекопского, Ленинского и Первомайского районов, — цитирует пресс-служба врио министра.

По словам Алиме Зарединовой, крымские предприятия достойно подготовились к посевной кампании: в семенах и минеральных удобрениях дефицита нет, техника готова к весенним полевых работам. Напомним, под урожай 2022 года посеяно 542 тысячи гектаров озимых культур, получено 100% всходов. В среднем по Крыму более 87 % всходов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Лучшие всходы получены в Симферопольском, Бахчисарайском, Черноморском, Кировском районах.


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