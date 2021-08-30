Крымские аграрии начали уборку подсолнечника. Есть первые 916 тонн  

Крымские аграрии приступили к уборке подсолнечника: намолочены первые 916 тонн. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Старт уборочной кампании дан в Красногвардейском, Красноперекопском и Черноморском районах. До конца недели к уборке подсолнечника планируют приступить все районы республики. Первый урожай собран с площади 481 гектаров, урожайность составляет 19 центнеров с гектара, — прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин также напомнил, что в этом году посевы подсолнечника в Крыму увеличены на 20%.

Посевные площади подсолнечника в сравнении с прошлым годом увеличились в республике более, чем на 10 тысяч гектаров. В 2020 году крымские аграрии засеяли 53,4 тысячи гектаров, в этом году – 64 тысячи гектаров. В 2021 году для подсолнечника сложились благоприятные природно-климатические условия, надеемся на высокий урожай, — резюмировал Рюмшин.

Фото и материалы: пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.