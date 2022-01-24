Крымские аграрии планируют «подкормить» более 400 тысяч гектаров озимых зерновых культур  

Крымские аграрии внесли удобрения на 4% площади озимых культур. Так планируется подкормить более 400 тысяч гектаров озимых зерновых культур под урожай 2022 года. Об этом сообщила врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

На сегодня проведена подкормка озимых культур на площади более 15 тысяч гектаров. Рост посевов напрямую зависит от количества поступающих к ним питательных веществ и микроэлементов, от профессионального подхода сельхозтоваропроизводителей в этом вопросе зависит будущий урожай зерновых культур. Наибольшее количество подкормленных посевов в Сакском, Раздольненском, Красногвардейском, Кировском, Первомайском районах, — прокомментировала Алиме Зарединова.

Врио министра сельского хозяйства также подчеркнула, что для проведения комплекса весенне-полевых работ в 2022 году потребность в минеральных удобрениях составляет порядка 33 тысяч тонн.

Более 9 тысяч тонн действующего вещества на сегодня закуплено предприятиями. Аграрии республики уже обеспечены удобрениями на 28%, — отметила Алиме Зарединова.

Напомним, под урожай 2022 года посеяно 542 тысячи гектаров озимых культур, получено 100% всходов. В среднем по Крыму более 87 % всходов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Лучшие всходы получены в Симферопольском, Бахчисарайском, Черноморском, Кировском районах.

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