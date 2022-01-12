Крымские аграрии планируют закупить 253 единицы сельхозтехники и оборудования в 2022 году.

В этом году парк агротехники пополнится 30 зерноуборочными и 3 кормоуборочными комбайнами, 70 тракторами, а также 150 единицами прочей сельскохозяйственной техники и оборудования. В 2021 году была запланирована покупка 228 единиц сельхозтехники и оборудования. За прошлый год план поставки агротехники был перевыполнен: в Республику Крым было поставлено 536 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму 2 млрд 226 млн рублей. Напомним, крымские сельхозтоваропроизводители за 2021 год приобрели 48 зерноуборочных и 3 кормоуборочных комбайна, 146 тракторов и 339 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования, — цитирует пресс-служба врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

Врио министра сельского хозяйства также отметила, что на сегодня у сельхозтоваропроизводителей Республики Крым в наличии по основным категориям 14 547 единиц сельхозтехники и оборудования. В исправном состоянии — более 95%.

Крымские агропредприятия и фермеры активно сотрудничают с АО «Росагролизинг». За 2021 год были одобрены заявки 126 сельскохозяйственному предприятию Республики Крым на приобретение 369 единиц сельхозтехники и оборудования общей стоимостью 1 млрд 701 млн рублей. Благодаря сотрудничеству с АО «Региональная лизинговая компания Республики Крым» в 2021 году, одобрены заявки 28 агропредприятиям Республики Крым на приобретение 46 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования общей стоимостью 206,437 млн рублей. Всего дилерскими организациями по состоянию поставлено 192 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 631,218 млн рублей, — отмечает Алиме Зарединова.

Источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Крым