Крымские аграрии получат почти 3 миллиарда рублей от государства

Крымские аграрии и в этом году не останутся без поддержки государства. Объем господдержки агропромышленного комплекса республики в 2020 году составит 2,8 млрд. рублей. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В рамках государственной программы планируется увеличение производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 2020 году на 1,3%. Также в планах – увеличение производства пищевых продуктов на 3,7%. В этом году рентабельность сельхозорганизаций составит не менее 12,5%. Ожидается также прирост объема инвестиций в основной капитал на 5%, – уточнил вице-премьер.

Андрей Рюмшин подчеркнул, что площадь закладки многолетних насаждений в 2020 году составит 650 гектаров, виноградников – 800 гектаров, эфиромасличных насаждений – 60 гектаров.

Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте к концу 2020 года составит более 14 тысяч гектаров, – отметил он.

Андрей Рюмшин также прокомментировал, что благодаря существенной господдержке в этом году планируется ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем на площади более 3 600 гектаров.

По информации пресс-службы министерства сельского хозяйства РК.