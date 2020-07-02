Крымские аграрии получили более миллиарда рублей

Минсельхоз Крыма довел до крымских аграриев более 1 млрд 241 млн рублей. И в общей сложности это более 43% бюджетных средств.

В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с начала года средства освоены в полном объеме на поддержку садоводства: 493,62 млн рублей. Почти 97 млн рублей доведены сельхозтоваропроизводителям на поддержку производства молока. Почти 357 млн рублей — на поддержку виноградарства, более 149 млн рублей — на развитие племенного животноводства, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам заместителя Председателя Правительства Крыма, в этом году на развитие агропромышленного комплекса республики федеральным и республиканским бюджетами выделено 2,8 млрд рублей средств господдержки.