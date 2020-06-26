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Крымские аграрии приступили к сбору земляники садовой позднего срока созревания
Фото: pxhere.com

Крымские аграрии приступили к сбору земляники садовой позднего срока созревания

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:30 26.06.2020

Крымские аграрии приступили к сбору земляники садовой позднего срока созревания. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

На сегодняшний день собрано 820 тонн земляники, что больше на 43% в сравнении с этим периодом 2019 года. Увеличению валового сбора ягодных культур в республике в этом году способствовало увеличение площадей, а также благоприятным для выращивания ягод природно-климатическим условиям, — уточнил вице-премьер.

Рюмшин подчеркнул, что уборка земляники садовой позднего срока созревания началась несколько дней назад, а также напомнил, что уборочная кампания ягод проходит в Бахчисарайском, Джанкойском, Красноперекопском, Красногвардейском, Ленинском, Черноморском, Советском, Сакском, Раздольненском, Нижнегорском, Первомайском и Кировском и районах.

Ранний сбор земляники начался в этом году в апреле. Сбор ягоды будет продолжаться до сентября, — уточнил вице-премьер.

Крымские аграрии приступили к сбору земляники садовой позднего срока созревания

Фото: минсельхлз РК

Крымские аграрии приступили к сбору земляники садовой позднего срока созревания

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