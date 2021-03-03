Крымские аграрии с начала 2021 года вырастили около 70 тонн огурцов закрытого грунта

В этом году в Крыму собрано на 77% больше огурцов закрытого грунта — около 70 тонн, чем за аналогичный период 2020 года. Первые в этом году овощи были выращены на двух тепличных комбинатах Симферопольского района.
Первыми в этом году огурцы собрали 2 предприятия Симферопольского района. Около 48 тонн овощей собрало сельхозпредприятие ООО «Дон-Агро» и более 20 тонн — ООО «Крымтеплица». Уборка огурцов закрытого грунта еще предстоит на предприятиях Бахчисарайского и Красногвардейского районов. В планах собрать урожай на уровне прошлого года, не меньше 3 тысяч тонн, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.
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