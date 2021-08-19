Крымские аграрии собрали более 200 тонн яблок

Крымские аграрии, на сегодняшний день, собрали более 200 тонн яблок. Об этом сообщил заместитель председателя Совмина — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Для Крыма яблоня – это основная плодовая культура. В сельхозпредприятиях республики в плодоносящем возрасте находятся 3,7 тысяч гектаров садов яблони. Уборка яблок нового урожая находится в самом разгаре. Сейчас аграрии готовятся к уборке плодов осеннего срока созревания. В прошлом году крымские фермеры собрали 84 тысячи тонн яблок, — отметил глава минсельхоза Крыма.

Андрей Рюмшин также добавил, что одними из основных производителей данной культуры в республике являются АО «Крымская фруктовая компания», ООО «Яросвит-Агро», АО «Победа», АО «Совхоз» Весна», ООО «Фрукты Старого Крыма», ООО «Сады Бахчисарая», ООО «СО «Курское», ООО «Новый Крым».

В этом году сложились благоприятные погодные условия для роста и плодоношения семечковых плодовых культур. Поэтому надеемся на хороший урожай крымских яблок, — резюмировал крымский вице-премьер.