Крымские аграрии собрали более 80 тысяч тонн овощей

Крымские аграрии собрали 70 тысяч тонн овощей открытого грунта и почти 11 тысяч тонн — тепличных. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Убрано 3619 гектаров. В Республике Крым посевная площадь под овощами открытого грунта во всех категориях хозяйств составляет 6,5 тысяч гектаров, из них сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели выращивают овощи на площади 2620 гектаров, — прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин также отметил, что предприятиями Бахчисарайского, Белогорского, Красногвардейского и Симферопольского района собрано 10 617 тонн овощей защищенного грунта. Из них огурцов – 2382,3 тонн, томатов – 8155,6 тонн, прочей тепличной овощной продукции – 76 тонн.

Посевная площадь под картофелем составляет почти 4 тысячи гектаров, из которых убрано 2465 гектаров, собрано более 30 тысяч тонн, — проинформировал вице-премьер.