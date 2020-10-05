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Крымские аграрии собрали более 80 тысяч тонн овощей
Фото: ФБ

Крымские аграрии собрали более 80 тысяч тонн овощей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:04 05.10.2020

Крымские аграрии собрали 70 тысяч тонн овощей открытого грунта и почти 11 тысяч тонн — тепличных. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Убрано 3619 гектаров. В Республике Крым посевная площадь под овощами открытого грунта во всех категориях хозяйств составляет 6,5 тысяч гектаров, из них сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели выращивают овощи на площади 2620 гектаров, — прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин также отметил, что предприятиями Бахчисарайского, Белогорского, Красногвардейского и Симферопольского района собрано 10 617 тонн овощей защищенного грунта. Из них огурцов – 2382,3 тонн, томатов – 8155,6 тонн, прочей тепличной овощной продукции – 76 тонн.

Посевная площадь под картофелем составляет почти 4 тысячи гектаров, из которых убрано 2465 гектаров, собрано более 30 тысяч тонн, — проинформировал вице-премьер.

Крымские аграрии собрали более 80 тысяч тонн овощей

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