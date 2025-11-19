Прямо сейчас:
Крымские аграрии засеяли озимыми площади свыше 550 тыс. гектаров
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:11 19.11.2025

Крымские аграрии перевыполнили прогнозный показатель по севу озимых культур под урожай 2026 года. Об этом Глава Республики Крым сообщил в своем Telegram-канале. По словам Сергея Аксёнова, по данным Министерства сельского хозяйства Республики Крым, на сегодняшний день зерновые посеяны на площади свыше 550 тыс. гектаров, что на 24 тыс. га больше запланированного объема.

Норму перевыполнили шесть районов: Первомайский – на 16,4 %, Бахчисарайский – на 6,5 %, Красноперекопский – на 2,4 %, Симферопольский – на 2 %, Раздольненский – на 1,4 %, а также Красногвардейский. Сезон завершается, но погода пока позволяет продолжать работы, – отметил Глава республики.

Как подчеркнул Серей Аксёнов, поддержка сельскохозяйственной отрасли – один из важных приоритетов органов власти.

Правительство республики приняло решение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда в размере 207 млн рублей. Это в том числе возмещение недополученных доходов производителям зерновых культур, пострадавшим от засухи, в размере 200 млн рублей и предоставление грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям для компенсации потерь на сумму 7 млн рублей, – проинформировал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что выделенные средства позволят предприятиям АПК сохранить финансовую стабильность в условиях снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

