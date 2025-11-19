Крымские аграрии засеяли озимыми площади свыше 550 тыс. гектаров

Норму перевыполнили шесть районов: Первомайский – на 16,4 %, Бахчисарайский – на 6,5 %, Красноперекопский – на 2,4 %, Симферопольский – на 2 %, Раздольненский – на 1,4 %, а также Красногвардейский. Сезон завершается, но погода пока позволяет продолжать работы, – отметил Глава республики.

Как подчеркнул Серей Аксёнов, поддержка сельскохозяйственной отрасли – один из важных приоритетов органов власти.

Правительство республики приняло решение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда в размере 207 млн рублей. Это в том числе возмещение недополученных доходов производителям зерновых культур, пострадавшим от засухи, в размере 200 млн рублей и предоставление грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям для компенсации потерь на сумму 7 млн рублей, – проинформировал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что выделенные средства позволят предприятиям АПК сохранить финансовую стабильность в условиях снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым