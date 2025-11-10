Прямо сейчас:
Крымские аграрии завершают сезон сбора винограда
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:45 10.11.2025

Глава Республики Крым сообщил в своем Telegram-канале о планомерном завершении сезона сбора винограда 2025 года. По словам Сергея Аксёнова, по состоянию на 6 ноября виноградари республики собрали 103 тыс. тонн солнечной ягоды с площади 15 тыс. гектаров.

Урожайность составила в среднем 69 центнеров с гектара. Напомню: в 2024-м было собрано 113 тыс. тонн. В этом году весенние заморозки и сильная почвенная засуха привели к гибели насаждений и снижению объемов сбора, – уточнил Глава Крыма.

Вместе с тем Сергей Аксёнов отметил, что высокая температура во время формирования урожая оказывает влияние на органолептические и физико-химические свойства ягод.

Поэтому, например, красные сухие и крепленые вина урожая 2025 года ввиду аномальных погодных условий будут особенно насыщенными и богатыми по вкусовой палитре, – пояснил Глава республики.

В настоящее время погодные условия позволяют крымским аграриям продолжать уборку винограда поздних сортов созревания, а также сортов винограда, предназначенных для производства десертных вин по типу ice wine – «ледяное вино».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 16

