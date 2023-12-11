 Крымские аграрии завершили уборку яблок. Собрано порядка 138 тысяч тонн

Крымские аграрии завершили уборку яблок. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук. По данным администраций районов садоводческими предприятиями собрано порядка 138 тысяч тонн, что на 9% больше уровня прошлого года.

Урожай крымских яблок собран с площади чуть больше 4 тысяч гектаров. Традиционные лидеры по сбору этого фрукта Бахчисарайский, Красногвардейский, Нижнегорский и Симферопольский районы. На полуострове в этом направлении работает несколько десятков предприятий, которые выращивают любимые крымчанами сорта такие как Гала, Голден Делишес, Ева, Джонаголд, Пинк Леди и многие другие. Вкус наших яблок уже давно оценили и местные жители, и жители материка. Отмечу, что собранная аграриями продукция реализуются как на всей территории республики, в нашей столице — Москве, так и в других регионах страны, — прокомментировал глава минсельхоза Крыма.

Андрей Савчук также напомнил о том, что благодаря господдержке, которую получают садоводческие предприятия с 2014 по 2022 годы было заложено 7,9 тысяч гектаров молодых интенсивных плодовых садов яблони, груши, персика, черешни и других культур. Помощь, в основном направлена на расширение площадей, занятых садами. Это напрямую позволяет увеличить вал производства плодово-ягодной продукции. До конца 2023 года в Крыму планируется высадить больше 900 гектаров плодовых садов. Также субсидии предоставляются на установку шпалеры, противоградовой сетки и уход за многолетними насаждениями. В этом году на финансовую поддержку садоводства направлено около 400 миллионов рублей.

Такое увеличение объемов закладки садов стимулирует развитие и другого направления –питомниководства. Наши аграрии уже несколько лет успешно замещают импортные саженцы отечественными. У нас посадочный материал плодовых культур выращивают больше 30 сельхозпредприятий. В этом году, например, они вырастили больше 3 миллионов штук саженцев, — добавил министр.

В Крыму общая площадь плодовых насаждений: семечковых, косточковых, орехоплодных, субтропических, цитрусовых культуры, а также ягодников составляет больше 15 тысяч гектаров, из которых почти на 11 тысячах гектарах сады плодоносят. С остальной площади урожай можно будет собирать уже через несколько лет.

Фото: pikist.com.