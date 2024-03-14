Крымские атлеты протащили одиннадцатитонный КАМАЗ по набережной Керчи

В Керчи силачи протащили КАМАЗ весом 11 тонн по набережной. В акции (и установлении рекорда) приняли участие Джамшид Исматиллаев из Судака и керчанин Егор Сороколетов.

Отметим, что атлетическое мероприятие богатыри посвятили 10-леию Крымской весны. Мало того, КАМАЗ, который они тащили за собой – тот самый, на котором Владимир Путин открывал движение по Крымскому мосту.

Джамшид Исматиллаев протащил грузовик на дистанции 40 метров, а Егор Сороколетов – установил рекорд, «отбуксировав» КАМАЗ на 100 метров почти за 15 минут. Достижение будет зафиксировано в Книге рекордов России.

Как сообщает KERCH.COM.RU, спортивное мероприятие организовало министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым, при поддержке министерства спорта РК и Фонда президентских грантов.