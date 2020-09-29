Крымские белорусы позвали Лукашенко «в гости»

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец призвал белорусского президента Александра Лукашенко включить Крым в список посещения «основных точек России».

Ранее Лукашенко сообщил, что в 2021 году рассчитывает побывать в «основных точках России», в том числе в Сибири.

Крым по праву является одной из основных точек Российской Федерации, поэтому Александр Григорьевич должен обязательно побывать в Крыму, — сказал РИА Новости Чегринец.

По словам лидера крымских белорусов, между полуостровом и регионами Белоруссии есть множество точек соприкосновения и общих интересов.

Однозначно сейчас пришло то самое время, когда наши контакты, наше общение должно переходить из статуса неформального в официальный обоюдополезный процесс. «Белорусы Крыма» готовы во всем способствовать скорейшей реализации нашей мечты — признания нашей исторической родиной российского статуса полуострова, — сказал Чегринец.

Напомним, 23 сентября прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко. Большинство европейских стран так и не признало его президентом. В то же время, Владимир Пути заявил, что внешнее давление на ситуацию в Белоруссии беспрецедентно. Ну а «изюминка» ситуации в том, что Лукашенко до сих пор так и не произнес вслух очевидное: «Крым — часть России».