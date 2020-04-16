Крымские бюджетники спасут местные отели, санатории и пансионаты

Полмиллиона крымчан отдохнут в санаториях полуострова. Заплатит бюджет.

Заполнение республиканских санаториев и здравниц крымчанами даст серьезную экономическую поддержку курортной отрасли Крыма, которая серьезно пострадала из-за пандемии коронавируса и введенных из-за нее ограничений. Об этом рассказали эксперты отрасли, комментируя инициативу правительства республики направить на отдых и оздоровление местных жителей за бюджетные средства.

О такой дополнительной мере поддержки туротрасли региона сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, власти Крыма при наступлении благоприятной эпидобстановки рассчитывают оздоровить в санаториях региона за счет бюджета порядка 500 тысяч местных жителей.

Туристическая отрасль, которая является в республике одной из основных бюджетообразующих, оказалась, как и во всем мире, одной из наиболее пострадавших. Однако речь идет не только о сухих финансовых показателях, но, в первую очередь, о людях, которые годами создавали и совершенствовали свои предприятия, несут ответственность перед своими коллективами и семьями за их нынешнее и будущее благополучие, — заявил профилдьный министр Вадим Волченко.

По его словам, решение Главы Республики — это весомая и конкретная мера поддержки, которая дает вектор планирования выхода из кризиса не только санаториям, но и всем остальным задействованным в приеме отдыхающих.

Оказываемая республиканскими властями поддержка своевременна, так отмечают эксперты отрасли. Наряду с предоставлением возможности отдохнуть и пройти оздоровительный курс именно крымчанам, существенную финансовую помощь получит принимающая сторона, то есть крымские объекты.

По словам вице-президента Общенационального союза организаций индустрии гостеприимства Алексея Волкова, эта мера будет направлена, в первую очередь, на детей и пожилых людей, чья иммунная система особенно уязвима.

Как сообщил директор ялтинского санатория «НИИ им. Сеченова» Александр Иващенко, этот шаг поддержит курортную отрасль и станет экономическим подспорьем для санаторно-курортных учреждений, потому что определенные бюджетные средства на эти 500 тысяч человек будут выделены. Он также подчеркнул, что вынужденно сидящие дома люди смогут восстановить свое здоровье в условиях санаторной отрасли Крыма, что тоже положительно скажется на их физическом и эмоциональном благополучии и даст им заряд энергии и здоровья на последующие годы.

Директор туроператорской компании «ТурЭтно» Андрей Пылов, подчеркнул, что в условиях отсутствия коммерческого потока загрузка санаторно-курортного комплекса республики за счет бюджетных вливаний – это важный и нужный шаг, однако, важно не забывать и про жителей других регионов России, поскольку после снятия всех ограничений они также захотят поехать в Крым, в том числе и на оздоровление. Он заметил, что жители регионов России требовательны к качеству обслуживания, что позволяет отрасли развиваться, реагировать на спрос и при необходимости меняться.