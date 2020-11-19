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Крымские бойцы - лидеры соревнований по K-1 в Москве

Крымские бойцы — лидеры соревнований по K-1 в Москве

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:32 19.11.2020

Сборная Крыма завоевала девять медалей в Открытых чемпионате и первенстве Москвы и Московской области по К-1 (WAK-1F). Соревнования, собравшие более 300 представителей из 7 регионов страны, прошли в Москве в спортивном центре «M-PROFI».

Как сообщает Федерация К-1 Республики Крым (WAK-1F), в активе наших земляков 3 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая награда. В своих категориях победителями стали Эльдар Абдурафиев, Темур Салиев и Антон Тен. «Серебро» досталось Николаю Груше, Марку Гасанову, Рустему Волошину и Кристине Али Оглы, «бронза» – Эмиру Абдурафиеву, — отмечает «Крымский спорт».

Крымские бойцы - лидеры соревнований по K-1 в Москве Крымские бойцы - лидеры соревнований по K-1 в Москве Крымские бойцы - лидеры соревнований по K-1 в Москве Крымские бойцы - лидеры соревнований по K-1 в Москве

СПРАВКА: K-1 – боевой вид спорта, объединяющий техники различных видов боевых искусств: тайского бокса muay thai, карате, тхэквондо, саньда, кикбоксинга, традиционного бокса и других боевых искусств, чтобы определить единственного лучшего бойца в мире («1»).

фото: Федерация К-1 Республики Крым (WAK-1F)

Крымские бойцы - лидеры соревнований по K-1 в Москве

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