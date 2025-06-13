Крымские больницы укомплектованы медицинскими кадрами на 92,4%

По официальным данным Министерства здравоохранения Республики Крым, на 1 июня 2025 года показатель укомплектованности медицинскими кадрами составил 92,4 %: врачи — 91,86 %, средний медицинский персонал — 93 %, младший — 95,3 %. С начала 2025 года в лечебные учреждения Крыма было трудоустроено 286 врачей, 674 медсестры и 360 специалистов младшего медицинского персонала. Зафиксирован высокий процент трудоустройства выпускников целевого обучения (80-100%) — один из лучших показателей в России.

Лидерами по укомплектованности врачами стали Раздольненская районная больница, Клинический кожно-венерологический диспансер, Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войны, клинический санаторий «Здравница», Симферопольская поликлиника №2, Евпаторийская стоматологическая поликлиника и Симферопольский роддом №2. Средним медперсоналом полностью укомплектованы Раздольненская и Черноморская районные больницы, Клинический кожно-венерологический диспансер, санаторий «Искра», Симферопольские поликлиники №3 и №4, Керченская городская больница № 3.

За последние пять лет зарплаты медицинских работников в Крыму значительно увеличились: у врачей — на 26 тысяч рублей, у среднего медицинского персонала — на 12 тысяч рублей, у младшего — на 14 тысяч рублей, превысив уровень инфляции и достигнув целевых показателей.

В республике действуют программы поддержки специалистов, включающие предоставление жилья и земельных участков, «Земский доктор/Земский фельдшер», компенсацию аренды жилья или ипотечных платежей, а также целевые договоры.

Для привлечения кадров в регион активно внедряются новые механизмы. Среди них — программа «Работай и отдыхай в солнечном Крыму», в рамках которой врачам и фельдшерам скорой помощи из других регионов предлагается работа по срочному трудовому договору в курортный сезон с обеспечением жильём для них и их семей.

Кроме того, на базе Министерства здравоохранения Крыма был создан ресурс с вакантными ставками всех медицинских организаций региона, обеспечивающий прямой доступ к мессенджерам работодателя, а также телеграм-канал для взаимодействия с потенциальными сотрудниками.

По словам председателя парламентского комитета по здравоохранению Анны Рубель, Комитет выступил с инициативой об открытии кафедры реабилитологии, и в текущем году состоялся первый набор студентов. Ожидается, что выпускники этой кафедры в ближайшее время пополнят штат крымских больниц, способствуя дальнейшему развитию медицинской помощи.

От доступности и качества медицинской помощи напрямую зависит уровень жизни крымчан. Поэтому развитие системы здравоохранения — один из приоритетов в нашей работе. За 11 лет произошло невероятное количество преобразований: построены новые здания медучреждений и проведены ремонты в действующих, приобретено новое оборудование, обновлён автопарк. В наших планах — сохранить эту положительную динамику, — отмечает Глава крымского парламента Владимир Константинов.

источник: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым