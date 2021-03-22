Крымские борцы-классики завоевали 11 медалей на первенстве ЮФО в Элисте

11 медалей завоевала сборная Крыма на первенстве Южного федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет (спортсмены 2006-2008 гг. р.). Соревнования прошли 18-22 марта в столице Калмыкии – Элисте.

В активе крымчан 1 золотая, 4 серебряных и 6 бронзовых наград, — сообщает «Крымский спорт» .

Победителем первенства в весовой категории до 92 кг стал бахчисараец Эльдар Эмиров (тренер – Виктор Солдатов).

С серебряными медалями возвращаются домой симферополец Исмаил Бальбек (до 32 кг, тренеры – Сергей Попенков и Евгений Плутицкий), Роман Рухлядев (до 38 кг, Восход, Красногвардейский район, тренер – Кирилл Горбенко), Даниил Орешкин (до 41 кг) и Рефат Муетдинов (до 110 кг), оба – Петровка, Красногвардейский район, тренеры – Александр Пономарев, Олег Бойко и Григорий Олинчук.

«Бронзу» завоевали симферопольцы Владимир Ганага (до 32 кг) и Эскендер Ислямов (до 44 кг), оба тренируются под руководством Сергея Попенкова и Евгения Плутицкого, Денис (до 35 кг) и Артем (до 41 кг) Тумановы, Иван Жуков (до 68 кг), все – из Петровки Красногвардейского района, тренеры – Александр Пономарев, Олег Бойко и Григорий Олинчук, а также Станислав Кацюба (до 48 кг, Марьяновка, Красногвардейского района, тренер – Альберт Плишаков).

Все 11 наших медалистов будут готовиться к первенству России, которое 15-18 апреля пройдет в столице Башкортостана – Уфе.

Отметим, что бахчисараец Алексей Прошкин признан лучшим арбитром юношеского первенства ЮФО в Элисте.