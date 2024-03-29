Крымские бойцы оценили народное производство деталей для сбросов на полуострове

Неравнодушные жители Крыма передали партию деталей для сбросов прямо в руки крымским бойцам с передовой Херсонского направления СВО и устроили экскурсию по народной волонтерской мастерской. Сотни «хвостовиков» и «накольников» изготовили мастера симферопольского колледжа радиоэлектроники и многодетный инженер в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

По сути мы используем для сбросов доработанный аналог авиационной бомбы. Оператор дрона находит цель, ведет сброс наполненного взрывчаткой снаряда, напечатанный крымчанами «накольник» ударяется, пробивает ВОГ и идет взрыв всего боеприпаса. Проводим и комбинированные атаки, первым снарядом пробиваем крыши, а потом залетает все остальное, — делится крымский боец с позывным «Бульбаш».

В этом раз Народный фронт привез крымских бойцов с передовой Херсонской области, ежедневно сбрасывающих десятки снарядов на головы врага, чтобы лично встретиться с народными мастерами. Специальная экскурсия удалась — ребята высоко оценили 3-д мастерскую симферопольского колледжа радиоэлектроники и даже скорректировали производство.

Сотни 3-д деталей еженедельно делают народные полки. К этому процессу подключается все больше крымчан, от простых людей, который начинают делать детали на своих принтерах, до целых мастерских. Главное, что это помощь действительно очень нужна. Сегодня ребята услышали из первых уст, как их важны для тех, кто на передовой, — говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

В этот раз вместе с «техническим» грузом бойцам передали в дорогу еще и партию свежей домашней выпечки для подразделения на передовой.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму