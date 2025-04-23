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Крымские бойцы оценивают народное кулибинство для фронтовых задач
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Крымские бойцы оценивают народное кулибинство для фронтовых задач

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:06 23.04.2025

В Народном фронте в Крыму отмечают: бойцы от всей души поблагодарили за разработанные и изготовленные крымскими кулибиными анализаторы частот и беспилотники, которые помогают выполнять им боевые задачи:

Народный фронт передает нашим героям собранные жителями Крыма дроны, беспилотники, распечатанные на 3-д принтерах детали для сбросов и медицинскую помощь, средства радиоэлектронной борьбы, пластиковые пулемётные ленты, анализаторы частот.

Только за последний месяц в Крыму было изготовлено более тысячи деталей для сбросов в народных мастерских, а также отправилось несколько анализаторов частот.

Линия фронта большая, несколько тысяч километров, предусмотреть каждый момент в штатном режиме невозможно. А новые достижения нередко появляются в обычных гаражах и такие разработки становятся основой для инноваций в целой сфере, — поделился крымский боец с позывным «Шафран».

Наши бойцы от всей души благодарят крымских кулибиных за народные разработки!

Узнайте больше:  Крым - часть пилотного проекта по развитию опорных населённых пунктов

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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