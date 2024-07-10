Крымские бойцы с передовой благодарят народных мастеров за защиту от дронов

Представители Народного фронта передали средства радиоэлектронной борьбы и защиты от дронов крымским бойцам на Херсонском направлении СВО.

Сегодня на нашей дороге, по которой подвозят снабжение, с раннего утра начали активную атаку дронами. Птички летали и немало. У нас по буханке и девятке попало. Слава Богу личный состав жив, а машины остались на ходу, – крымский боец с позывным «Сервер» делится обычным фронтовым утром наших ребят на передовой Херсонского направления СВО.

В этот же день Народный фронт привез ребятам средство РЭБ «Прометей» для защиты от дронов. Последние два месяца представители президентского движения практически еженедельно возят их на фронт, производят их крымские народные мастера, а закупать помогают неравнодушные жители полуострова и предприятия Крыма. Отзывы – самые положительные.

Запрос за средства радиоэлектронной борьбы и детекторы дронов остается одним из самых частых наравне с просьбами о самих беспилотниках. Мы пониманием, что современная война требует современных решений, спасибо крымчанам, которые помогают нашим ребятам, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Привет родному Крыму. Спасибо крымчанам, которые разрабатывают такие средства радиоэлектронной борьбы, вы своими руками помогаете сражаться нам здесь с врагом!, — обратились к жителям полуострова бойцы.