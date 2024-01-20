Крымские бойцы с передовой поблагодарили симферопольских пенсионеров за партию дронов

Народный фронт передал одновременно две партии FPV-дронов крымским бойцам: одна группа в солнечный день доставила груз для бойцов на передовой Херсонского направления СВО под Крынками, вторая в ураганный дождь довезла партию разведке для ребят на Днепре. Почти 300 тысяч рублей на закупку материалов для них собрала семейная пара из Симферополя, а изготовил в гаражных условиях народный мастер-крымчанин. Во время передачи бойцам показали послание от помощников фронта.

Дроны сейчас — это самая незаменимая часть боевой работы. Это настоящая война дронов, при этом противник наращивает усилия. Сначала мы запускаем дроны-разведчики, потом запускаем FPV. Не сомневайтесь, каждый из ваших дронов обязательно долетит до своей цел, — отмечает крымский боец с позывным «Сокол».

Вместе с дронами ребята привезут товарищам вязанные Ольгой Николаевной носки и написанное от всей души письмо, а также партию гуманитарной помощи.

Конечно, такая поддержка просто незаменима для ребят. И когда мы показывали видеопослание от наших народных помощников фронта, то бойцы тоже растрогались и от всей души поблагодарили за эти подарки. Наш народ – сила, — говорит руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.