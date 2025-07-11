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Крымские бойцы спасают животных в зоне СВО. Айза теперь живёт в Крыму

Крымские бойцы спасают животных в зоне СВО. Айза теперь живёт в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:09 11.07.2025

Из подвалов освобожденных городов в Крым — боец подарил новый дом спасенному щенку.

Новый житель Крыма — «Айза»! Попала она сюда не от заводчиков или из обычного приюта — наши бойцы нашли её в подвале одного из поселков Херсонского направления щеночком и взяли в свое подразделение. А в первый же отпуск боец с позывным «Сталкер» решил подарить четвероногому другу, к которому успел привязаться всей душой, новый дом. Теперь Айза живет в родном поселке. Хорошая, добрая, ласковая собака теперь вместе с мамой нашего героя ждут его домой, — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму. 

А Народный фронт вместе с жителями Крыма помог подразделению «Сталкера» средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов.

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источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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