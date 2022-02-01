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Крымские бойцы завоевали две медали чемпионата мира по ММА
фото: пресс-служба Министерства спорта РК

Крымские бойцы завоевали две медали чемпионата мира по ММА

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:58 01.02.2022

Крымские бойцы завоевали две медали чемпионата мира по ММА, который завершился в Абу-Даби. На счету крымчан золотая и бронзовая медали.

Чемпионом мира в категории до 77 кг стал Владислав Сукаленко. В рамках турнира он провел четыре боя. В первых двух поединках Сукаленко одержал досрочные победы, успешно выполнив удушающий прием сначала в бою со спортсменом из Индии, а затем с финном. В полуфинале Владиславу противостоял его партнер по российской сборной, Шамхан Кушагов. На этот раз исход победитель определялся судейским решением. Коллегия судей признала лучшим крымского бойца. В решающем поединке Сукаленко встретился с бойцом из Таджикистана Косымом Сардаровым. В тяжелейшем бою победа вновь досталась российскому спортсмену, который таким образом стал чемпионом мира, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта Крыма.

Тем временем бронзовую медаль завоевала крымчанка Александра Митина.  Она выступила в весовой категории до 56,7 кг. В рамках турнира крымчанкаа провела три поединка. В первых двух одержала уверенные победы. А вот в бою за выход в финал уступила спортсменке из Бахрейна Беатрис Консули Динис, которая в итоге и стала чемпионкой мира. Митина же вышла в поединок за третье место, в котором одержала победу и завоевала бронзовую медаль.

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