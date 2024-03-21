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ские депутаты озаботились техническим состоянием и безопасностью аттракционов
Фото: pxhere.com

Крымские депутаты озаботились техническим состоянием и безопасностью аттракционов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:18 21.03.2024

Депутаты крымского парламента в двух чтениях поддержали законопроект «О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Республики Крым», внесённый Главой РК Сергеем Аксёновым.

По словам председателя крымского парламента Владимира Константинова, в настоящее время осуществление контроля в области технического состояния аттракционов на федеральном уровне не урегулировано, поэтому допускается принятие законов субъектов Российской Федерации, устанавливающих контроль в данной сфере.

Принятый закон определяет, что предметом регионального государственного надзора является оценка соблюдения обязательных требований юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, а также лицами, применяющими специальный налоговый режим, и их уполномоченными представителями, — отметил Константинов.

Документ позволит устранить недостаточное правовое регулирование в части осуществления регионального контроля технического состояния и эксплуатации аттракционов, которое на сегодняшний день отсутствует, а также повысит качество услуг, предоставляемых хозяевами и арендаторами аттракционов.

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