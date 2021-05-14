Крымские депутаты – про обеспечение выплат за кураторство работникам колледжей, училищ и техникумов

5 000 рублей в месяц за кураторство – по аналогии с классным руководством.

Депутаты парламентов Юга России поддержали инициативу Госсовета Крыма об обеспечении выплат за кураторство работникам колледжей, училищ и техникумов. Итогом стал документ – обращение к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу предоставления субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) в образовательных организациях среднего профессионального образования.

Представляя документ, председатель комитета по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию Госсовета Крыма Александр Шувалов подчеркнул, что с 1 сентября 2020 года по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках реализации государственной программы «Развитие образования» помимо региональных доплат педагогам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство установлена ежемесячная выплата с использованием средств федерального бюджета в размере 5 000 рублей.

Действующим законодательством установлены условия и порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы. Данная выплата является серьезной формой поддержки для педагогов общеобразовательных организаций, которые ежедневно занимаются воспитанием детей, — отметили в Госсовете РК.

Государственный Совет Республики Крым считает целесообразным распространить данную выплату и на классных руководителей (кураторов) в образовательных организациях среднего профессионального образования, чья работа с учащимися аналогична работе классных руководителей в школах. По общему мнению крымских парламентариев, кураторство в колледжах, училищах и техникумах является важной составляющей не только образовательного процесса, но и воспитания детей, поступивших в профессиональные учебные учреждения после 9 класса. Вместе с тем в субъектах Российской Федерации пока отсутствуют средства на указанную выплату. Вся надежда – на Правительство.

По материалам пресс-службы госсовета РК.