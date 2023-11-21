Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымские дети отправили на фронт в поддержку бойцов тысячи писем
актуально в республике
ские дети отправили на фронт в поддержку бойцов тысячи писем
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Крымские дети отправили на фронт в поддержку бойцов тысячи писем

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:18 21.11.2023

Несколько тысяч писем от крымских детей, школьников и студентов отправились бойцам из нашего региона в зону СВО в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!» вместе с гуманитарными грузами. Бойцы сердечно благодарят юных крымчан за поддержку, носят послания у сердца и читают их прямо перед боевыми заданиями.

В столь непростое время в борьбе с врагом искренняя детская поддержка греет наши души на передовой. Самые трогательные у нас весят и на стенах, и на дверях в блиндажах, чтобы любой мог прочитать в сложную минуту. Ну а самые личные все-таки носим у сердца, все-таки самое часто послание от детей – беречь себя, — отмечает крымский боец с позывным «Ким».

Благодарности от самых маленьких патриотов, молитвы и просьбы Ангелу-хранителю беречь бойцов, дают частичку теплоты даже в самые сложные мгновения. Их активно передают студенты крымских ВУЗов и колледжей, ученики школ, воспитанники международного детского центра «Артек» со всех регионов страны. И каждое письмо обязательно находит своего защитника на передовой.

Хотя детских писем большинство, порой письма передают и взрослые люди, и наши пожилые крымчане, которые приносят их вместе с гуманитарной помощью. У нас с первых дней появилась добрая традиция, которую почти всегда удается соблюдать – вместе с каждой партий технической или строительной помощи мы передаем «домашнюю» поддержку из выпечки и сладостей, и, конечно, письма. И каждый раз это дает частичку теплоты бойцам, — говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Донбасс

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Донбасс
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.