Крымские дети отправили на фронт в поддержку бойцов тысячи писем

Несколько тысяч писем от крымских детей, школьников и студентов отправились бойцам из нашего региона в зону СВО в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!» вместе с гуманитарными грузами. Бойцы сердечно благодарят юных крымчан за поддержку, носят послания у сердца и читают их прямо перед боевыми заданиями.

В столь непростое время в борьбе с врагом искренняя детская поддержка греет наши души на передовой. Самые трогательные у нас весят и на стенах, и на дверях в блиндажах, чтобы любой мог прочитать в сложную минуту. Ну а самые личные все-таки носим у сердца, все-таки самое часто послание от детей – беречь себя, — отмечает крымский боец с позывным «Ким».

Благодарности от самых маленьких патриотов, молитвы и просьбы Ангелу-хранителю беречь бойцов, дают частичку теплоты даже в самые сложные мгновения. Их активно передают студенты крымских ВУЗов и колледжей, ученики школ, воспитанники международного детского центра «Артек» со всех регионов страны. И каждое письмо обязательно находит своего защитника на передовой.

Хотя детских писем большинство, порой письма передают и взрослые люди, и наши пожилые крымчане, которые приносят их вместе с гуманитарной помощью. У нас с первых дней появилась добрая традиция, которую почти всегда удается соблюдать – вместе с каждой партий технической или строительной помощи мы передаем «домашнюю» поддержку из выпечки и сладостей, и, конечно, письма. И каждый раз это дает частичку теплоты бойцам, — говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму