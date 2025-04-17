Крымские детские лагеря не пострадали от выбросов мазута — эксперт

У нас ни один лагерь не пострадал, но время от времени все-таки мазут вымывает, сейчас теплеет и мазут поднимается. Но у нас в каждом лагере есть оперативная группа, которая отвечает за территорию береговой зоны, — сказала Лаврик на открытии окружного образовательного семинара «Капитаны счастливого детства» в Евпатории.

Кроме того, по словам Лаврик, 14 детских лагерей Крыма имеют свои внутренние бассейны, рисков для сезона и оздоровительной кампании нет. Также министр напомнила , что в Крыму работает штаб МЧС под руководством главы республики Сергея Аксенова, 348 мониторинговых групп ежедневно мониторят береговую зону.

Ранее Сергей Аксенов заявил, что в Крыму по мазуту обстановка спокойная, пляжи очищены от пятен, выбросы были незначительные и это не повлияет на проведение курортного сезона.

источник: РИА Новости Крым