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Крымские детские лагеря не пострадали от выбросов мазута - эксперт
фото: pxhere.com

Крымские детские лагеря не пострадали от выбросов мазута — эксперт

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:49 17.04.2025

Ни один детский лагерь в Крыму не пострадал в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле. Об этом сообщила министр образования республики Валентина Лаврик.

У нас ни один лагерь не пострадал, но время от времени все-таки мазут вымывает, сейчас теплеет и мазут поднимается. Но у нас в каждом лагере есть оперативная группа, которая отвечает за территорию береговой зоны, — сказала Лаврик на открытии окружного образовательного семинара «Капитаны счастливого детства» в Евпатории.

Кроме того, по словам Лаврик, 14 детских лагерей Крыма имеют свои внутренние бассейны, рисков для сезона и оздоровительной кампании нет. Также министр напомнила , что в Крыму работает штаб МЧС под руководством главы республики Сергея Аксенова, 348 мониторинговых групп ежедневно мониторят береговую зону.

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Ранее Сергей Аксенов заявил, что в Крыму по мазуту обстановка спокойная, пляжи очищены от пятен, выбросы были незначительные и это не повлияет на проведение курортного сезона.

источник: РИА Новости Крым 

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