Крымские династии героев: «Первым ушёл папа, я вслед за ним» — фронтовая история крымского «Туриста»

Крымский боец с позывным «Турист» сражается на передовых позициях Донбасса и освобождает наши населенные пункты. Но начиналась его история на Херсонском направлении, с боёв на самых опасных направлениях — Крынки, Алёшки. А пошёл он на фронт вслед за …. папой. Тот ушёл на фронт добровольцем и уже сын не смог остаться в стороне.

Сколько раз встречаемся с ребятами, всегда слышим удивительные истории. И почему пошли на фронт, и как поддерживают друг друга, и как совершают подвиги. Каждое такое воспоминание, которым ребята даже не предают особого значения, говоря что по другому и быть не могло — это героическая страница истории нашей страны. И помогать таким ребятам — настоящая честь, — отметила руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская. — Народный фронт и МДЦ «Артек» помогли ребятам двумя квадроциклами и готовим будущую помощь! Бойцы высоко ценят каждый гуманитарный груз и делятся, насколько приятно, что их помнят и поддерживают в родном Крыму. Крымские династии героев!

