Крымские дороги после зимы приведут в порядок до начала лета
фото: Крымавтодор

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:28 23.04.2026

В Крыму до лета планируют произвести ямочные ремонты и грейдирование улиц, а также привести в порядок остановочные павильоны и дорожные знаки. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский.

Апрель – один из бурных и горящих моментов, потому что мы начинаем активно заниматься работой по ремонту дорожного полотна после зимы. Погода позволяет. Приступили к работам. Поставлена нами задача в максимально короткие сроки сделать максимально большой объем работ – остается месяц, – сказал Козловский.

В этой связи сейчас в ремонтах дорог на территории полуострова задействованы больше 400 единиц техники, более 1500 сотрудников. Чтобы успеть к началу курортного сезона, к работам привлечены работники «Крымавтодора» и подрядные организации. Речь о работах по ямочному ремонту, грейдированию, уборке, в том числе, улично-дорожной сети внутри муниципалитетов.

Это те дороги, которые муниципалитеты предоставляли нам в первой очередности по ремонту, опираясь на обращения жителей, – указал министр.

По его словам, рабочие производят срез верхнего и укладку верхнего слоя покрытия, замену дорожных знаков, автомобильных отбойников, приводят в порядок автобусные остановки.

В столице Крыма также продолжаются работы по устранению дефектов улично-дорожной сети. На сегодняшний день отремонтировано уже более 44 тысяч квадратных метров дорог, сообщали накануне в администрации Симферополя.

источник: РИА Новости Крым 

