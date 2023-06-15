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Крымские дорожники приводят в порядок улицы в сёлах Симферопольского района

Крымские дорожники приводят в порядок улицы в сёлах Симферопольского района

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 20:48 15.06.2023

Продолжается ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов Симферопольского района. Сейчас работы ведутся в селе Левадки, на ул. Лесной с тремя проездами и на ул. Центральной в селе Солнечное. Заказчиком выполнения работ выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Крымские дорожники приводят в порядок улицы в сёлах Симферопольского района

В Солнечном по ул. Центральной выполнено устройство асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги, выполнены работы по замене бортового камня. Ведутся работы по ремонту тротуаров и установке пешеходного ограждения. Наносится дорожная разметка, проводятся работы по установке дорожных знаков.

В с. Левадки по ул. Лесной выполнена укладка асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги, заменен бортовой камень, завершены работы по ремонту тротуаров, нанесена дорожная разметка, ведутся работы по установке дорожных знаков, — рассказали в Службе автодорог.

Крымские дорожники приводят в порядок улицы в сёлах Симферопольского района

Готовность объектов 90%. Работы (стоимость которых более 87 млн. рублей) выполняет подрядная организация ООО «Атлант». Срок завершения – 1 июля.

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Крымские дорожники приводят в порядок улицы в сёлах Симферопольского района

Фото: Служба автомобильных дорог Республики Крым.

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