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Крымские дзюдоисты – лидеры чемпионата ЮФО в Армавире
фото: ВК

Крымские дзюдоисты – лидеры чемпионата ЮФО в Армавире

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:17 15.10.2020

Сборная Крыма на прошедшем в Армавире (Краснодарский край) чемпионате Южного федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин завоевала пять медалей.

Как сообщает пресс-служба минспорта республики, в активе наших земляков по одной золотой и серебряной, а также три бронзовые награды. Единственное «золото» принес крымской команде Айдамир Щевоцуков. Серебряным призером чемпионата стала Анастасия Захарова. Бронзовые медали завоевали Акбар Бейсагуров, Хозбулат Имагожев и Кристина Варламова. К сожалению, не указаны весовые категории спортсменов, — отмечает «Крымский спорт».

Все призеры соревнований получили право выступить в чемпионате России, который с 6 по 11 ноября пройдет в Хабаровске.

Крымские дзюдоисты – лидеры чемпионата ЮФО в Армавире

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