Крымские дзюдоисты – лидеры чемпионата ЮФО в Армавире

Сборная Крыма на прошедшем в Армавире (Краснодарский край) чемпионате Южного федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин завоевала пять медалей.

Как сообщает пресс-служба минспорта республики, в активе наших земляков по одной золотой и серебряной, а также три бронзовые награды. Единственное «золото» принес крымской команде Айдамир Щевоцуков. Серебряным призером чемпионата стала Анастасия Захарова. Бронзовые медали завоевали Акбар Бейсагуров, Хозбулат Имагожев и Кристина Варламова. К сожалению, не указаны весовые категории спортсменов, — отмечает «Крымский спорт» .

Все призеры соревнований получили право выступить в чемпионате России, который с 6 по 11 ноября пройдет в Хабаровске.