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Крымские электрички будут останавливаться на двух дополнительных остановках

Опубликовал: news-parser в Транспорт Крыма 11:19 17.07.2026

С пятницы, 17 июля, в Крыму назначаются дополнительные остановки для некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

Назначается остановка на платформе 1531 километр пригородному поезду № 7202/7201 сообщением Инкерман-1 — Евпатория (отправлением со станции Инкерман-1 в 7:42), – говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется остановка на платформе 1486 километр пригородному поезду № 7204/7203 сообщением Инкерман-1 — Евпатория (отправление со станции Инкерман-1 в 11:30).

В ЮППК призвали пассажиров учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что для нескольких крымских пригородных поездов с 15 июля назначены дополнительные остановки.

Узнайте больше:  В Крыму приостановили движение троллейбуса от Симферополя до Алушты

источник: РИА Новости Крым

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