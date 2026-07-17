Крымские электрички будут останавливаться на двух дополнительных остановках

С пятницы, 17 июля, в Крыму назначаются дополнительные остановки для некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
Назначается остановка на платформе 1531 километр пригородному поезду № 7202/7201 сообщением Инкерман-1 — Евпатория (отправлением со станции Инкерман-1 в 7:42), – говорится в сообщении.
Кроме того, добавляется остановка на платформе 1486 километр пригородному поезду № 7204/7203 сообщением Инкерман-1 — Евпатория (отправление со станции Инкерман-1 в 11:30).
Ранее сообщалось, что для нескольких крымских пригородных поездов с 15 июля назначены дополнительные остановки.
источник: РИА Новости Крым
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