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Крымские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Крымские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:06 09.07.2026

В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики перешли в режим повышенной готовности. Об этом предупредили в Минтопэнерго Крыма.

В связи с прохождением холодного фронтального раздела 9 июля, ночью и в первой половине дня 10 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. В ГУП РК «Крымэнерго» действует режим повышенной готовности, — говорится в сообщении.

В Минтопэнерго напомнили, что при нарушении электроснабжения информацию необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии «Крымэнерго»: 8-800-506-00-12 — с мобильного, 0-800-506-00-12 — со стационарного.

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Ранее сообщалось, что в четверг на Крым обрушатся сильные дожди с грозами и сильным ветром, днем посвежеет до +17…28 градусов.

источник: РИА Новости Крым

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