Крымские энергетики продолжает аварийно-восстановительные работы

28-29 ноября 2023 года шквалистый ветер (до 25 м/с) с дождем привел к новым повреждениям объектов электросетевого хозяйства на территории полуострова. Наиболее частые из них – обрывы проводов, шлейфов и вязок из-за порывов ветра, падение опор линий электропередачи.

Оперативно-выездные и аварийные бригады ГУП РК «Крымэнерго» ночью повсеместно ликвидировали последствия стихии. По состоянию на 21:00 28 ноября количество обесточенных абонентов составляло 21 тыс. чел. В 10:00 29 ноября без электроэнергии – 49,5 тыс. потребителей в Симферопольском (13,8 тыс.), Белогорском (6,2 тыс.), Бахчисарайском (4,7 тыс.), Сакском (6,4 тыс.) и других районах полуострова; обесточено 79 линий 6-10 кВ, в том числе частично.

Первостепенное внимание уделяется социально значимым объектам: котельным, объектам водоснабжения и водоотведения, детсадам и школам, фельдшерско-акушерским пунктам и др. Задействуются дизель-генераторные установки. Для восстановления опор и натягивания проводов применяются вышки, автолестницы и другая спецтехника. В ряде населенных пунктов для подъездов к местам повреждений используются автомобили с повышенной проходимостью.

По информации пресс-службы Министерства топлива и энергетики РК