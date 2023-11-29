Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымские энергетики продолжает аварийно-восстановительные работы
актуально в республике
ские энергетики продолжает аварийно-восстановительные работы

Крымские энергетики продолжает аварийно-восстановительные работы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:20 29.11.2023

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» продолжают аварийно-восстановительные работы. В настоящее время в устранении технологических нарушений задействовано 216 аварийных бригад (около 600 человек). Также привлекаются специалисты и техника МЧС и других организаций.

28-29 ноября 2023 года шквалистый ветер (до 25 м/с) с дождем привел к новым повреждениям объектов электросетевого хозяйства на территории полуострова. Наиболее частые из них – обрывы проводов, шлейфов и вязок из-за порывов ветра, падение опор линий электропередачи.

Оперативно-выездные и аварийные бригады ГУП РК «Крымэнерго» ночью повсеместно ликвидировали последствия стихии. По состоянию на 21:00 28 ноября количество обесточенных абонентов составляло 21 тыс. чел. В 10:00 29 ноября без электроэнергии – 49,5 тыс. потребителей в Симферопольском (13,8 тыс.), Белогорском (6,2 тыс.), Бахчисарайском (4,7 тыс.), Сакском (6,4 тыс.) и других районах полуострова; обесточено 79 линий 6-10 кВ, в том числе частично.

Узнайте больше:  Пройти обучение, повысить доход и получить повышение: крымчане рассказали о профессиональных целях на 2024 год

Первостепенное внимание уделяется социально значимым объектам: котельным, объектам водоснабжения и водоотведения, детсадам и школам, фельдшерско-акушерским пунктам и др. Задействуются дизель-генераторные установки. Для восстановления опор и натягивания проводов применяются вышки, автолестницы и другая спецтехника. В ряде населенных пунктов для подъездов к местам повреждений используются автомобили с повышенной проходимостью.

По информации пресс-службы Министерства топлива и энергетики РК 

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ЧП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ЧП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.